Лавров оценил ситуацию со статьями NYT и FT о коронавирусе в России

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг публикаций Financial Times и The New York Times об уровне смертности от коронавируса в России. Министр призвал к универсальному подходу к проблемам, связанным с достоверностью информации.

РИА Новости

«Во-первых, я не слышал каких-либо идей или заверений, что у них будет в случае отсутствия реакции отозвана аккредитация. Я такого не слышал. И с Марией Захаровой мы это не обсуждали. Я считаю, что ни она, ни я таких идей выдвигать не должны», — сказал он. Лавров отметил, что с этим прежде всего должен разбираться Роскомнадзор, что они уже и инициировали. «В соответствии с законом об информации Российской Федерации они предприняли соответствующие правовые действия. Будем смотреть, какая будет на эти действия реакция», — пояснил он. Лавров добавил, что выступает против того, чтобы «устраивать судилища над журналистами». «Но, конечно же, журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют», — заявил министр. Он также напомнил о ситуации в Великобритании, где медиарегулятор Ofcom оштрафовал на £200 тыс. телеканал RT за «нарушение принципа беспристрастности». «Вы знаете, какие были действия предприняты в отношении RT в Лондоне, где у них есть аналог нашего Роскомнадзора — Ofcom, за то, что RT, по мнению этого Ofcom, освещал события в Сирии исключительно с точки зрения российской позиции. И на просьбы RT предъявить какие-то материалы, в которых будет очевидна предвзятость этого канала в освещении сирийской ситуации, никаких ответов не последовало. Их оштрафовали на несколько сотен тысяч фунтов, по-моему», — отметил Лавров. По его мнению, «проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания». «Заслуживают подхода, который будет действительно универсальным», — подчеркнул министр. Ранее в МИД России заявляли, что собираются направить в редакции NYT и FT запросы с требованием опровергнуть опубликованные недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России. Результаты расследования Ofcom были объявлены в декабре 2018 года. Тогда регулятор посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах и оштрафовал телеканал на £200 тыс. RT назвал возмутительным назначение штрафа до решения суда. В МИД России, комментируя действия Ofcom, отметили, что «штраф был присуждён без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу».