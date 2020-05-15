Диетолог оценила противовирусные свойства чеснока

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Врач-диетолог, генеральный директор Клиники эстетической медицины Наталья Григорьева прокомментировала противовирусные свойства чеснока.
Диетолог оценила противовирусные свойства чеснока
  • Pixabay

«Противовирусные свойства чеснока подтверждены исследованиями. Этот пряный овощ содержит вещество аллицин. Было отмечено, что аллицин укрепляет иммунную систему, стимулируя синтез Т‑лимфоцитов (Т‑киллеров), которые необходимы для уничтожения чужеродных агентов, в том числе и вирусов», — отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По мнению Натальи Григорьевой, необходимое для укрепления иммунитета количество чеснока зависит от индивидуальных особенностей пищеварительной системы.

При этом она уточнила, что пары зубчиков чеснока в день вполне достаточно для здоровых людей, однако при обострении гастрита и колита чеснок противопоказан.

Ранее врач Лариса Алексеева в беседе с радио Sputnik дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.

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