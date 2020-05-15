Число самозанятых в Москве с начала 2020 года выросло на 42%

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Число самозанятых граждан в Москве с начала 2020 года увеличилось на 42%.
Число самозанятых в Москве с начала 2020 года выросло на 42%
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тыс. граждан, из них 81 тыс. получили статус в 2020 году», — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что активно в качестве самозанятых регистрируются водители, репетиторы, копирайтеры, юридические консультанты, специалисты по рекламе и маркетингу. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.

В Московской области также прокомментировали планы по распространению мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых.

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