Число самозанятых в Москве с начала 2020 года выросло на 42%

Число самозанятых граждан в Москве с начала 2020 года увеличилось на 42%.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тыс. граждан, из них 81 тыс. получили статус в 2020 году», — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что активно в качестве самозанятых регистрируются водители, репетиторы, копирайтеры, юридические консультанты, специалисты по рекламе и маркетингу. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.

В Московской области также прокомментировали планы по распространению мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых.