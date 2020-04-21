В Подмосковье прокомментировали планы по распространению мер поддержки бизнеса на самозанятых

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В Московской области прокомментировали планы по распространению мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых.
В Подмосковье прокомментировали планы по распространению мер поддержки бизнеса на самозанятых
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в регионе насчитывается 93 тыс. таких граждан. Закон, предусматривающий предоставление им отдельных мер поддержки, в первом чтении рассмотрела Госдума.

«Принятие законопроекта позволит завершить формирование мер поддержки самозанятых граждан и создать благоприятные условия по вовлечению в легальную предпринимательскую деятельность», — заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Также стало известно, что в Ставропольском крае разрабатывают меры поддержки сельскохозяйственного бизнеса, передаёт pobeda26.ru.

Ситуацию обсудили на совещании в региональном Минсельхозе.

В сложной финансово-экономической ситуации оказалось овощеводство защищённого грунта. В качестве мер поддержки представители отрасли предложили, в частности, на полгода продлить сроки уплаты налога на добавленную стоимость, возврата основной суммы долга, а также уплаты процентов по кредитам и займам.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.

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