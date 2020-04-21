В Подмосковье прокомментировали планы по распространению мер поддержки бизнеса на самозанятых
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В настоящее время в регионе насчитывается 93 тыс. таких граждан. Закон, предусматривающий предоставление им отдельных мер поддержки, в первом чтении рассмотрела Госдума.
«Принятие законопроекта позволит завершить формирование мер поддержки самозанятых граждан и создать благоприятные условия по вовлечению в легальную предпринимательскую деятельность», — заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.
Также стало известно, что в Ставропольском крае разрабатывают меры поддержки сельскохозяйственного бизнеса, передаёт pobeda26.ru.
Ситуацию обсудили на совещании в региональном Минсельхозе.
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