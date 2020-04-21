Эксперт оценил перспективы малого бизнеса в случае продления режима самоизоляции

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.

«Если режим самоизоляции будет продлён, это в серьёзное положение поставит многие малые предприятия», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, невозможность представлять свои услуги и продукцию будет увеличивать долю организаций, которые не смогут восстановиться.

Ермаков также не исключил, что после окончания режима самоизоляции может вырасти доля серой занятости и бухгалтерии, поскольку компании хотят минимизировать свои потери и затраты.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.