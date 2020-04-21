Эксперт оценил перспективы малого бизнеса в случае продления режима самоизоляции

Короткая ссылка
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.
Эксперт оценил перспективы малого бизнеса в случае продления режима самоизоляции
  • РИА Новости

«Если режим самоизоляции будет продлён, это в серьёзное положение поставит многие малые предприятия», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, невозможность представлять свои услуги и продукцию будет увеличивать долю организаций, которые не смогут восстановиться.

Ермаков также не исключил, что после окончания режима самоизоляции может вырасти доля серой занятости и бухгалтерии, поскольку компании хотят минимизировать свои потери и затраты.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить