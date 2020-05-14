Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе

Тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у гематологических больных, а также пациентов с сахарным диабетом и ожирением. Об этом заявили врачи в новом фильме проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия».

«Сейчас появляется у нас всё больше и больше наблюдений за гемотологическими пациентами, они крайне неблагоприятно протекают. Ну и то, о чём все знают и говорят, это пациенты с сахарным диабетом и пожилые пациенты с хронической сердечной недостаточность», — сказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По словам главврача Городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, в группу риска также входят пациенты с ожирением.

«И, конечно, пациенты с ожирением. Это головная боль всех вирусных инфекций», — отметила Лысенко.

Главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет поддержал мнение коллег.

«Всё-таки, я бы на первое место ставил гематологию и неврологию», — добавил он.

Он пояснил, что речь идёт о заболевании крови.

Ранее в Минздраве отмечали, что мужчины тяжелее женщин переносят COVID-19.

В ведомстве заявляли, что тяжёлые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, а также пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.

14 мая RT и журналист Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представили фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения COVID-19.