Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе
- РИА Новости
«Сейчас появляется у нас всё больше и больше наблюдений за гемотологическими пациентами, они крайне неблагоприятно протекают. Ну и то, о чём все знают и говорят, это пациенты с сахарным диабетом и пожилые пациенты с хронической сердечной недостаточность», — сказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
По словам главврача Городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, в группу риска также входят пациенты с ожирением.
«И, конечно, пациенты с ожирением. Это головная боль всех вирусных инфекций», — отметила Лысенко.
Главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет поддержал мнение коллег.
«Всё-таки, я бы на первое место ставил гематологию и неврологию», — добавил он.
Он пояснил, что речь идёт о заболевании крови.
Ранее в Минздраве отмечали, что мужчины тяжелее женщин переносят COVID-19.
В ведомстве заявляли, что тяжёлые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, а также пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.
14 мая RT и журналист Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представили фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения COVID-19.