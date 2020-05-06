Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

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Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
  • РИА Новости

«Тяжёлые формы течения — мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сказал министр.

Он рассказал, что в России на 6 мая зарегистрировано более 165 тыс. человек с COVID-19.

«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — добавил он.

Ранее Мурашко заявил, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.

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