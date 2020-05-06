Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
«Тяжёлых пациентов на учёте сегодня состоит около 4 тыс. Это в общей сложности, это не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания», — приводит его слова РИА Новости.
Он также отметил, что в настоящее время дефицита в реанимационных койках нет.
«В общем числе на реанимационных койках находятся где-то от 1200 до 1500 человек по стране», — рассказал Мурашко.
Ранее сообщалось, что число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось ещё на два, к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область.