Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.

«Тяжёлых пациентов на учёте сегодня состоит около 4 тыс. Это в общей сложности, это не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время дефицита в реанимационных койках нет.

«В общем числе на реанимационных койках находятся где-то от 1200 до 1500 человек по стране», — рассказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось ещё на два, к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область.