Ещё в двух регионах России число случаев коронавируса превысило 1000
- РИА Новости
Согласно данным оперштаба, за сутки подтверждено 52 новых случая в Республике Ингушетия, всего в регионе 1018 заразившихся.
Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев, всего в регионе 1001 заразившийся.
Ранее сообщалось, что число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 10 559.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил перспективы режима самоизоляции.