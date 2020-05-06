Ещё в двух регионах России число случаев коронавируса превысило 1000

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Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось ещё на два, к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Ещё в двух регионах России число случаев коронавируса превысило 1000
  • РИА Новости

Согласно данным оперштаба, за сутки подтверждено 52 новых случая в Республике Ингушетия, всего в регионе 1018 заразившихся.

Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев, всего в регионе 1001 заразившийся.

Ранее сообщалось, что число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 10 559.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил перспективы режима самоизоляции.

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