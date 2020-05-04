Онищенко оценил перспективы снятия режима самоизоляции

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил перспективы режима самоизоляции.

В беседе с НСН он заявил, что нужно не сроки смотреть, а выполнять то, что требуется, и всё зависит от самих россиян.

«А то мы и на шашлыки хотим съездить, и погулять вопреки данным предписаниям, а потом спрашивать: «А когда же оно кончится?». Я могу чётко ответить: после выписки последнего больного и спустя два инкубационных периода (28 дней) после последнего случая. Вот тогда кончится официально», — сказал Онищенко.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.