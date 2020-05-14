Эксперт прокомментировал рекомендации по работе школ
- РИА Новости
«Если Роспотребнадзор решит, что надо уменьшить количество детей в классе, безусловно, это поддержат все учителя и все родители», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, закрепление за каждым классом отдельного кабинета — разумная профилактическая мера, но её будет сложно реализовать на практике.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.
Директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов в беседе с телеканалом «360» оценил рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер.