Эксперт прокомментировал рекомендации по работе школ

Учитель русского языка и права, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий прокомментировал рекомендации по работе школ, в том числе предложение по возможности сократить число обучающихся в классе.

«Если Роспотребнадзор решит, что надо уменьшить количество детей в классе, безусловно, это поддержат все учителя и все родители», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, закрепление за каждым классом отдельного кабинета — разумная профилактическая мера, но её будет сложно реализовать на практике.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.

Директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов в беседе с телеканалом «360» оценил рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер.