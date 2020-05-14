В Адыгее заработали мобильные пункты тестирования на COVID-19

В Адыгее начали работу два мобильных пункта тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает ОТР.

Они расположены в Тахта-Мукайском районе, который граничит с Краснодарским краем.

Для сдачи анализа нужно предъявить паспорт и медицинский полис, а также указать номер телефона, на который через два-три дня пришлют результат. Тесты обрабатываются в Майкопе.

Каждая лаборатория способна принять ежедневно до 200 анализов. Обе будут работать до воскресенья, но рассматривается возможность продлить проект ещё на несколько недель.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).