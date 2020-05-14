Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ

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Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ
  • РИА Новости

Там напомнили, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

«Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, окончательное решение по датам «будет принято с учётом развития эпидемиологической ситуации».

13 мая Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ на более поздний срок. Позднее Рособрнадзор предложил провести экзамен с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа.

Как отмечали в Минобрнауки, ведомство готовится к сценарию приёмной кампании на случай переноса ЕГЭ на август. 

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