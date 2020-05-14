В Кировской области рассказали о выплатах для медиков

В Кировской области начали выдачу стимулирующих выплат сотрудникам медицинских учреждений, работающим с заболевшими коронавирусом.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Врачи инфекционных госпиталей получат по 80 тыс. рублей, врачи скорой помощи и средний медперсонал инфекционных госпиталей — по 50 тыс.

Для средних медицинских работников и водителей скорой помощи, а также для младшего медперсонала инфекционных госпиталей предусмотрено по 25 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты есть и для других категорий.

Как заявил глава регионального Минздрава Андрей Черняев, стимулирующие выплаты за март и апрель начислены и будут выплачены в сроки выдачи зарплаты за апрель. Средства из федерального бюджета медики должны получить не позднее 14 мая.

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