В Кировской области рассказали о выплатах для медиков
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
Врачи инфекционных госпиталей получат по 80 тыс. рублей, врачи скорой помощи и средний медперсонал инфекционных госпиталей — по 50 тыс.
Для средних медицинских работников и водителей скорой помощи, а также для младшего медперсонала инфекционных госпиталей предусмотрено по 25 тыс. рублей.
Дополнительные выплаты есть и для других категорий.
Как заявил глава регионального Минздрава Андрей Черняев, стимулирующие выплаты за март и апрель начислены и будут выплачены в сроки выдачи зарплаты за апрель. Средства из федерального бюджета медики должны получить не позднее 14 мая.
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