Эксперт прокомментировал рекомендацию отменить общие перемены в школах

Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин прокомментировал рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер.

«Разделение тех, кто младше и старше, — это уже проверенная практика в наших школах. Есть этажи для малышей и этажи для старшеклассников», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, даже если нет ограничений, общение между детьми в подавляющем большинстве случаев происходит в пределах своего коллектива. По словам Пережогина, контактов с другими классами обычно мало, возможно, за исключением старших.

Со своей стороны, вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU выразил мнение, что школьники всё равно будут контактировать с другими учащимися, так как в здание сначала нужно зайти и пройти по коридорам.

«Если школьники не будут носить маски, то все предложенные меры, на мой взгляд, крайне слабо ограничат передачу вируса», — полагает он.

По его словам, также нужны рекомендации для учителей, опираясь на которые они могли бы контролировать общение учеников.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.

Отмечается, что должно быть исключено общение обучающихся «из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок».