ВС признал законным приговор вербовщику «Правого сектора» Пирожку

Верховный суд России признал законным приговор вербовщику украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игорю Пирожку, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВС.

«Апелляционная коллегия оставила приговор без изменения», — сказали в суде.

Пирожок был задержан в Московском регионе в апреле 2019 года. По данным ФСБ, он был направлен для агитации и вербовки и вёл «партизанскую войну против России».

В феврале 2020 года Пирожка приговорили к четырём годам колонии.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).