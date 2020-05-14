ВС признал законным приговор вербовщику «Правого сектора» Пирожку
- РИА Новости
«Апелляционная коллегия оставила приговор без изменения», — сказали в суде.
Пирожок был задержан в Московском регионе в апреле 2019 года. По данным ФСБ, он был направлен для агитации и вербовки и вёл «партизанскую войну против России».
В феврале 2020 года Пирожка приговорили к четырём годам колонии.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).