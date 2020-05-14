ВС признал законным приговор вербовщику «Правого сектора» Пирожку

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Верховный суд России признал законным приговор вербовщику украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игорю Пирожку, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВС.
ВС признал законным приговор вербовщику «Правого сектора» Пирожку
  • РИА Новости

«Апелляционная коллегия оставила приговор без изменения», — сказали в суде.

Пирожок был задержан в Московском регионе в апреле 2019 года. По данным ФСБ, он был направлен для агитации и вербовки и вёл «партизанскую войну против России»

В феврале 2020 года Пирожка приговорили к четырём годам колонии

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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