Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Как отмечается, он признан виновным по ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация экстремистской организации и участие в её деятельности, оправдание террористической деятельности).

Пиирожок был задержан в Московском регионе в начале апреля 2019 года. По данным ФСБ, он был направлен для агитации и вербовки.

Как отмечали в ведомстве, мужчина вёл «партизанскую войну против России».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).