ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В результате проведённых 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н. — активный участник украинской праворадикальной организации «Правый сектор», — заявили в УФСБ.
Отмечается, что он был направлен в Россию для агитации и вербовки.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).