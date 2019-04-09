ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате проведённых 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н. — активный участник украинской праворадикальной организации «Правый сектор», — заявили в УФСБ.

Отмечается, что он был направлен в Россию для агитации и вербовки.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).