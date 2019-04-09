Задержанный ФСБ член «Правого сектора» вёл «партизанскую войну против России»

Задержанный в Московском регионе член «Правого сектора»* по фамилии Пирожок вёл «партизанскую войну против России». Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2014 году задержанный на территории Украины вступил в состав «Правого сектора»* под псевдонимом Чирка Роман, где... создал отряд «Хорти» («Борзые»), предназначенный для ведения партизанской войны против России», — говорится в пресс-релизе УФСБ.

По данным спецслужбы, в январе прошлого года Пирожок приехал на территорию Московского региона, где проживал по различным конспиративным адресам и проводил мероприятия в интересах «Правого сектора», распространяя его идеологические и агитационно-пропагандистские материалы.

В ходе обысков изъята литература, символика и снаряжение «Правого сектора».

Возбуждено уголовное дело.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).