В ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса

Врачи федеральных центров ФМБА России, перепрофилированных под приём больных коронавирусной инфекцией COVID-19, столкнулись с нетипичным течением заболевания.

Об этом говорится в сообщении ФМБА.

Как уточняется, в процессе лечения у двух пациентов появилась отрицательная динамика в виде «острого живота», повышения температуры.

В ходе диагностической лапароскопии у них было выявлено наличие жидкости в брюшной полости.

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.



В ФМБА отметили, что, вероятно, такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем проявления сезонной аллергии отличаются от симптомов при заражении коронавирусом. В сообщении перечисляются симптомы сезонной аллергии, такие как насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд, слезотечение. Отмечается, что при сезонной аллергии нет повышения температуры, нет выраженной слабости, утомляемости, нет болей в мышцах, кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

Также главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.