В ОНК Москвы сообщили о сокращении числа прогулок в ряде СИЗО

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RT
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы получила информацию о сокращении числа прогулок для заключённых в некоторых столичных СИЗО. Об этом RT рассказал ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
В ОНК Москвы сообщили о сокращении числа прогулок в ряде СИЗО
  • РИА Новости

«К нам поступает информация о том, что в ряде СИЗО заключённых стали выводить на прогулки раз в два дня, а в некоторых изоляторах — раз в три дня», — заявил он.

Правилами внутреннего распорядка установлено, пояснил Мельников, что обвиняемые и подозреваемые в СИЗО пользуются ежедневной прогулкой не менее одного часа, несовершеннолетние — не менее двух часов.

Официальные разъяснения причин сокращения прогулок от УФСИН Москвы комиссия не получала, сказал правозащитник.

«По неофициальным данным, сотрудников СИЗО с малейшими признаками ОРВИ к несению службы не допускают. Поэтому надзирателей для вывода заключённых в прогулочные дворики не хватает», — рассказал ответственный секретарь ОНК.

Он напомнил, что ранее правозащитники выступали с призывом сократить в условиях эпидемии коронавируса число арестованных, заменив содержание под стражей для обвиняемых в ненасильственных преступлениях домашним арестом.

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