В ОНК Москвы сообщили о сокращении числа прогулок в ряде СИЗО
- РИА Новости
«К нам поступает информация о том, что в ряде СИЗО заключённых стали выводить на прогулки раз в два дня, а в некоторых изоляторах — раз в три дня», — заявил он.
Правилами внутреннего распорядка установлено, пояснил Мельников, что обвиняемые и подозреваемые в СИЗО пользуются ежедневной прогулкой не менее одного часа, несовершеннолетние — не менее двух часов.
Официальные разъяснения причин сокращения прогулок от УФСИН Москвы комиссия не получала, сказал правозащитник.
«По неофициальным данным, сотрудников СИЗО с малейшими признаками ОРВИ к несению службы не допускают. Поэтому надзирателей для вывода заключённых в прогулочные дворики не хватает», — рассказал ответственный секретарь ОНК.
Он напомнил, что ранее правозащитники выступали с призывом сократить в условиях эпидемии коронавируса число арестованных, заменив содержание под стражей для обвиняемых в ненасильственных преступлениях домашним арестом.