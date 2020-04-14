Возбуждено административное дело: прокуратура выявила нарушения в подмосковном СИЗО после публикации RT

После публикации RT о проверке СИЗО-10 в Можайске, проведённой членами ОНК, прокуратура Московской области внесла начальнику регионального ФСИН представление об устранении нарушений. В отношении изолятора возбуждено административное дело о нарушении санитарных норм. Заключённые жаловались правозащитникам на давление со стороны администрации, нехватку коек, лишение прогулок, выдачу просроченных гигиенических принадлежностей.

Прокуратура Московской области провела проверку в СИЗО-10 в Можайске после публикации RT, в которой сообщалось о массовых нарушениях прав заключённых. Об этом говорится в письме подмосковного надзорного ведомства, которое поступило в Общественную наблюдательную комиссию Московской области (есть в распоряжении RT).

Как сообщал RT, после нескольких посещений изолятора членами ОНК в марте 2020 года выяснилось, что содержащиеся под стражей вынуждены спать по очереди из-за нехватки коек — при лимите 474 человека в СИЗО-10 содержались более 600 подозреваемых, обвиняемых в преступлениях, а также ожидающих этапирования осуждённых.

Члены ОНК также установили, что во многих камерах фактически нет света, поскольку у учреждения нет денег на покупку лампочек, а некоторые заключённые вынуждены чистить зубы просроченной шесть лет назад пастой. Кроме того, находящиеся под стражей рассказали правозащитникам о фактах давления администрации путём отключения отопления и лишения их прогулок.

Тёмные камеры

Как следует из письма прокуратуры, в ходе проверки подтвердилось, что нормы санитарной площади на одного заключённого в «десятке» не соблюдаются. Подобные нарушения, отмечают в ведомстве, уже выявлялись в прошлом году, а прокуратурой выносились представления об их устранении.

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При этом, судя по ответу прокуратуры, оценка заявлениям обвиняемых и подозреваемых о нехватке коек дана не была. Стоит отметить, что в большинстве СИЗО (как в Московской области, так и в других регионах) даже в случае превышения лимита по числу заключённых руководство учреждений находит возможность предоставить всем содержащимся под стражей спальные места.

В результате проверки также подтвердились факты отсутствия нормального освещения в камерах и нехватки сотрудников: на момент проверки в учреждении фактически работали 136 человек, притом что штат составляет 156 работников.

«По результатам проверки начальнику СИЗО-10 и врио начальника ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России внесены представления об устранении нарушений, а также возбуждено дело по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов) в отношении учреждения, — заявили в прокуратуре. — Кроме того, 16 декабря 2019 года Можайским городским прокурором в суд направлено исковое заявление о ремонте 16 камерных помещений».

Также представление было внесено в адрес начальника УФСИН России по Московской области.

Факты подтверждения не нашли

Другие факты, выявленные в ходе проверок ОНК, о которых сообщал RT, во время прокурорской проверки подтверждения не нашли.

Так, например, случаев отключения отопления и электричества прокуратура не выявила, хотя эти происшествия в ходе проверок ОНК не отрицали даже сами руководители СИЗО — они поясняли, что отключения были связаны с неполадками, однако задокументированных доказательств этой версии предоставить не смогли.

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Сами арестованные в беседах с правозащитниками отмечали, что связывают перебои с критикой в адрес администрации СИЗО и расценивают произошедшее как давление на них и наказание за озвученные ранее претензии.

«Кроме того, нас специально подолгу не выводили на прогулки — только раз в неделю, хотя прогулки должны быть ежедневными», — рассказывала правозащитникам содержащаяся под стражей Евгения Зарипова.

«В ходе проверки проведены беседы с обвиняемыми и подозреваемыми, — поясняют в прокуратуре. — Сведения об отсутствии электричества и отопления не подтвердились. Информация об учащении проведения обысков также не нашла своего подтверждения».

Не выявили проверяющие и нарушений прав заключённой Натальи Клыковой (имя изменено. — RT). Женщина заявляла правозащитникам, что по вине сотрудников СИЗО потеряла ребёнка.

Клыкова попала в изолятор в конце 2019 года на пятом месяце беременности. По её словам, врачи «отказались признавать беременность» и добиться осмотра гинекологом в изоляторе ей не удавалось до тех пор, пока не началось кровотечение, за которым последовала потеря ребёнка.

«При проверке сведений установлено, что Можайской ЦРБ Клыковой поставлен диагноз «патология беременности». При таких обстоятельствах сведения о потере ребёнка по вине должностных лиц следственного изолятора не нашли», — утверждают в прокуратуре.