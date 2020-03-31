Глава ОНК Москвы призвал освободить из СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях
- РИА Новости
«Прекращение следственных действий в условиях карантина, а также недопуск адвокатов и членов ОНК Москвы (в СИЗО. — RT) являются нарушением прав человека, несмотря на то что данные меры принимаются для сохранения здоровья и жизни людей», — говорится в заявлении.
Председатель ОНК Москвы также призвал суды предоставить отсрочку для отбытия наказания осуждённым на административный арест или заменить его альтернативным наказанием.
Георгий Волков напомнил, что в условиях пандемии верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась ко всем государствам с просьбой освободить заключённых, не представляющих опасности, и в кратчайшие сроки разгрузить тюрьмы.
Ранее RT сообщил, что с 31 марта в СИЗО прекращён допуск адвокатов, следователей и членов ОНК.