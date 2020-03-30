В ОНК Москвы сообщили об отмене посылок для заключённых в СИЗО

Короткая ссылка
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудники СИЗО Москвы с 31 марта переводятся на казарменное положение. Об этом RT рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
В ОНК Москвы сообщили об отмене посылок для заключённых в СИЗО
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

«С 31 марта сотрудники СИЗО, заступившие на смену, будут оставаться на 14 суток, будут ночевать в комнатах для длительных свиданий и других приспособленных для этого помещениях», — рассказал Мельников.

По словам правозащитника, с 30 марта в СИЗО и единственной в столице колонии-поселении в Зеленограде отменён приём передач и посылок для заключённых.

Отмечается, что остаётся нерешённой проблема передачи заключённым медикаментов, отсутствующих в медчастях учреждений уголовно-исполнительной системы. В обычных условиях они поступали в посылках или их получал медработник во время личного приёма родственников арестантов, но личные приёмы руководителями и должностными лицами следственных изоляторов ранее были отменены в связи с пандемией коронавируса.

«В настоящее время единственным каналом снабжения заключённых дополнительными продуктами питания и сигаретами остаются тюремные магазины ФГУП «Калужский», но лекарств в его ассортименте нет», — отметил Мельников.

В свою очередь, специальный корреспондент RT Борис Клин заявил о необходимости усиления медицинских частей следственных изоляторов Москвы, отметив, в частности, что в СИЗО №12 на протяжении нескольких месяцев заключённые безуспешно просят сделать им флюорографию. В ОНК Москвы отметили необходимость наладить бесперебойный процесс флюорографии, поскольку больные туберкулёзом входят в группу риска заражения коронавирусом.

Ранее член ОНК Георгий Иванов сообщил, что единственная больница медсанчасти УФСИН Москвы, расположенная в СИЗО «Матросская тишина», готова принять 96 больных в случае вспышки коронавируса в столичных следственных изоляторах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить