В столичных СИЗО вводится карантинный режим

Короткая ссылка
В связи с эпидемией коронавирусной инфекции с 31 марта закрываются на карантин столичные следственные изоляторы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В столичных СИЗО вводится карантинный режим
  • РИА Новости

По поступившей в комиссию информации, с 31 марта в СИЗО №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12 вводится карантин.

«В эти СИЗО прекращается приём обвиняемых и подозреваемых, приостанавливается вывоз заключённых из этих СИЗО в суды и на следственные действия», — сказал собеседник RT.

По данным ОНК, приём новых обвиняемых в совершении уголовных преступлений будет осуществлять только СИЗО №7.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить