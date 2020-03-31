В столичных СИЗО вводится карантинный режим

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции с 31 марта закрываются на карантин столичные следственные изоляторы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

По поступившей в комиссию информации, с 31 марта в СИЗО №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12 вводится карантин.

«В эти СИЗО прекращается приём обвиняемых и подозреваемых, приостанавливается вывоз заключённых из этих СИЗО в суды и на следственные действия», — сказал собеседник RT.

По данным ОНК, приём новых обвиняемых в совершении уголовных преступлений будет осуществлять только СИЗО №7.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.