В СИЗО Москвы начали шить марлевые маски

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RT
Заключённые хозяйственных отрядов столичных следственных изоляторов в рамках профилактики коронавируса приступили к изготовлению марлевых медицинских масок. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В СИЗО Москвы начали шить марлевые маски
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Представители администрации СИЗО №7 рассказали членам ОНК, что изготовлено уже 120 масок, которые можно стирать. После обработки в дезинфекционном растворе и глажки маски могут использоваться неоднократно.

«Многослойные маски надёжнее и удобнее обычных одноразовых», — отметил собеседник RT, сославшись на мнение работников уголовно-исполнительной системы.

В СИЗО также полагают, что наличие марлевых масок позволит избежать дефицита защитных средств в случае перебоя в поставках.

В столичных СИЗО продолжают усиливать меры профилактики коронавируса. В частности, срок пребывания новых арестантов в карантинных камерах увеличен до 14 дней вместо десяти.

Ранее в ОНК Москвы рассказали о планах тюремных врачей на случай выявления коронавируса в столичных СИЗО.

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