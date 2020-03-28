В СИЗО Москвы начали шить марлевые маски
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Представители администрации СИЗО №7 рассказали членам ОНК, что изготовлено уже 120 масок, которые можно стирать. После обработки в дезинфекционном растворе и глажки маски могут использоваться неоднократно.
«Многослойные маски надёжнее и удобнее обычных одноразовых», — отметил собеседник RT, сославшись на мнение работников уголовно-исполнительной системы.
В СИЗО также полагают, что наличие марлевых масок позволит избежать дефицита защитных средств в случае перебоя в поставках.
В столичных СИЗО продолжают усиливать меры профилактики коронавируса. В частности, срок пребывания новых арестантов в карантинных камерах увеличен до 14 дней вместо десяти.
Ранее в ОНК Москвы рассказали о планах тюремных врачей на случай выявления коронавируса в столичных СИЗО.