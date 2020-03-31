В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

В связи с введением карантина в СИЗО Москвы допуск туда членов ОНК прекращён. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член комиссии Борис Клин.

«Сегодня члены комиссии попытались посетить следственный изолятор №1 ФСИН России, но администрация в допуске отказала, сославшись на введение карантина из-за эпидемии коронавируса», — сказал он.

Начальник СИЗО Антон Подрез сообщил, что в СИЗО не допускаются также адвокаты, следователи и прокуроры.

Аналогичное заявление сделал и представитель администрации «Матросская тишина» УФСИН Москвы, уведомив членов комиссии о запрете посещений.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.