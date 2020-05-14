В Совфеде поддержали рекомендацию отменить общие перемены в школах

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер.

«Безусловно, понимая, что психология ребёнка требует общения, что достаточно сложно было сейчас детям в период самоизоляции, когда они учились дистанционно, тем не менее я считаю, что мы очень чётко и чутко должны прислушиваться к рекомендациям всех надзорных органов, поскольку они делаются только для того, чтобы сберечь здоровье наших детей», — отметила Гумерова.

По словам сенатора, ребятам захочется общаться с учениками из других классов, но педагоги, психологи, родители должны обязательно провести разъяснительную работу.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что, понимая, что это делается ради сбережения здоровья наших детей, а если расшифровать — чтобы лишних контактов не было (то есть дети общаются только с учениками своего класса), то, безусловно, мы должны помочь ребятам это сложное время преодолеть», — подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что чем чётче будут выполняться рекомендации, тем быстрее будут сняты ограничения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.

Отмечается, что должно быть исключено общение обучающихся «из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок».