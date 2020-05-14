Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 1057 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 49 пациентов в Приморском крае. Общее число заболевших выросло до 1057 человек. По информации регионального оперативного штаба, Приморье занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству заболевших COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе в последнее время наблюдается значительный рост числа заболевших детей.

«Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в лёгкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно. Так, сейчас в детском инфекционном госпитале находится 31 ребенок», — уточнили в правительстве региона.

Ранее стало известно, что в Приморском крае провели более 80 тыс. проверок граждан, находящихся на карантине.