В Приморье провели более 80 тысяч проверок граждан на карантине

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В Приморском крае провели более 80 тыс. проверок граждан, находящихся на карантине.
В Приморье провели более 80 тысяч проверок граждан на карантине
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Полицейские посещают тех, кто прибыл из-за рубежа или имел контакты с заболевшими. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

В Приморье под контролем представителей Роспотребнадзора, медиков и сотрудников полиции на данный момент находятся свыше 33 тыс. таких граждан.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.

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