Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000

Короткая ссылка
В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000
  • Reuters

«Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 1007 жителей края», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая инфицирования COVID-19.

«14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжёлых — 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями — у 24 пациентов», — добавили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить