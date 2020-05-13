Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000

В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 1007 жителей края», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая инфицирования COVID-19.

«14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжёлых — 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями — у 24 пациентов», — добавили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса