В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая

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Власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом информирует региональное правительство.

«Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно», — заявили в правительстве.

Глава региона Олег Кожемяко заявил, что снятие послаблений будет преждевременной мерой, поскольку на территории Приморья фиксируется ежедневный прирост заболевших коронавирусом.

При этом в случае улучшения ситуации с коронавирусом в регионе будут приниматься меры о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц и ресторанов.

Ранее число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 856.

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