В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая

Власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Об этом информирует региональное правительство.

«Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно», — заявили в правительстве.

Глава региона Олег Кожемяко заявил, что снятие послаблений будет преждевременной мерой, поскольку на территории Приморья фиксируется ежедневный прирост заболевших коронавирусом.

При этом в случае улучшения ситуации с коронавирусом в регионе будут приниматься меры о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц и ресторанов.

Ранее число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 856.