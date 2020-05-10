В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая
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- РИА Новости
Об этом информирует региональное правительство.
«Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно», — заявили в правительстве.
Глава региона Олег Кожемяко заявил, что снятие послаблений будет преждевременной мерой, поскольку на территории Приморья фиксируется ежедневный прирост заболевших коронавирусом.
При этом в случае улучшения ситуации с коронавирусом в регионе будут приниматься меры о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц и ресторанов.
Ранее число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 856.