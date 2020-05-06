В Находку направят группы спасателей для дезинфекции города

Короткая ссылка
В Приморье направят дополнительные специальные группы из МЧС и ветеринарной службы для санобработки города, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.
В Находку направят группы спасателей для дезинфекции города
  • © РИА Новости

«Им нужно предоставить гостиницы, обеспечить их горячим питанием, а также топливом для транспортных средств. Санитарную обработку Находки необходимо начинать с 8 мая. Подчеркну, что все эти меры направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий и безопасности жителей города», — сказал он.

Такое решение власти приняли из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе в связи с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что власти Приморского края решили с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа.

С начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 684 приморцев, 99 человек вылечились, шесть — скончались, сообщили в правительстве региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить