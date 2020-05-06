В Находку направят группы спасателей для дезинфекции города

В Приморье направят дополнительные специальные группы из МЧС и ветеринарной службы для санобработки города, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

«Им нужно предоставить гостиницы, обеспечить их горячим питанием, а также топливом для транспортных средств. Санитарную обработку Находки необходимо начинать с 8 мая. Подчеркну, что все эти меры направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий и безопасности жителей города», — сказал он.

Такое решение власти приняли из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе в связи с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что власти Приморского края решили с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа.

С начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 684 приморцев, 99 человек вылечились, шесть — скончались, сообщили в правительстве региона.