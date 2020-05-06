Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что темпы прироста инфицированных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые и составляют 16,4%.

В Находке также будет приостановлена работа торговых центров, кроме магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Кроме того, в городе проведут санитарную обработку всех общественных мест и жилого фонда.

По последним данным, в Приморье зафиксировано 684 случая заболевания коронавирусом. При этом 99 заболевших выздоровели, ещё шестеро скончались.

С 30 апреля в Приморском крае введён всеобщий масочный режим, согласно которому местные жители будут обязаны носить средства защиты в общественных местах и в транспорте.