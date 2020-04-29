В Приморье ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

В Приморском крае ужесточили ограничительные меры в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, гражданам не рекомендуется покидать населённые пункты, в которых они проживают или временно пребывают.

Вместе с тем, как напомнили в оперативном штабе, во время действия режима полной самоизоляции можно беспрепятственно обращаться за медицинской помощью в экстренных случаях, приезжать к родственникам старше 65 лет и инвалидам I группы для ухода за ними, ходить в магазин и аптеку, ездить на дачу.

Ранее сообщалось, что жителей Приморского края обязали носить маски с 30 апреля.

URA.RU передавало, что в Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу.