В Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу

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Губернатор Тюменской области Александр Моор расширил список предприятий, которым можно возобновить работу.
В Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу
  • kremlin.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В перечень вошли такие отрасли, как строительство инженерных сооружений, благоустройство ландшафта, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.

Также обновлены требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области планируют ввести налог на профессиональный доход с 1 июля.

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