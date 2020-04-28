В Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу
- kremlin.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В перечень вошли такие отрасли, как строительство инженерных сооружений, благоустройство ландшафта, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Также обновлены требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области планируют ввести налог на профессиональный доход с 1 июля.