В Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу

Губернатор Тюменской области Александр Моор расширил список предприятий, которым можно возобновить работу.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В перечень вошли такие отрасли, как строительство инженерных сооружений, благоустройство ландшафта, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.

Также обновлены требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.

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