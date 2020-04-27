В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых с 1 июля

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В Кировской области планируют ввести налог на профессиональный доход с 1 июля.
В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых с 1 июля
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Данный вопрос обсудили на рабочем совещании регионального правительства о мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

Налог для самозанятых будет распространяться на граждан, доход которых не превышает 2,4 млн рублей в год и которые не привлекают к деятельности третьих лиц.

Ставок для расчёта две — 4% для физлиц и 6% для ИП и юрлиц.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%.

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