Объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%
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Об этом сообщает НСН.
Общая сумма составила 83,2 млрд рублей.
Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, работа городских властей была направлена на увеличение присутствия малого предпринимательства в столичной экономике.
Одним из ключевых инструментов стал портал поставщиков. На данный момент с ним работают почти 170 тыс. поставщиков, передаёт сайт «Аргументы и факты».
«Предприниматели имеют возможность начинать работу с закупками без каких-либо дополнительных вложений. Это особенно интересно малому бизнесу: на его долю сегодня приходится свыше 90% зарегистрированных на портале компаний», — рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, которого цитирует портал мэра и правительства.
Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.