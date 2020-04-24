Объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%

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Объём контрактов, подписанных между Москвой и малым бизнесом, по итогам I квартала 2020 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

Общая сумма составила 83,2 млрд рублей.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, работа городских властей была направлена на увеличение присутствия малого предпринимательства в столичной экономике.

Одним из ключевых инструментов стал портал поставщиков. На данный момент с ним работают почти 170 тыс. поставщиков, передаёт сайт «Аргументы и факты».

«Предприниматели имеют возможность начинать работу с закупками без каких-либо дополнительных вложений. Это особенно интересно малому бизнесу: на его долю сегодня приходится свыше 90% зарегистрированных на портале компаний», — рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, которого цитирует портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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