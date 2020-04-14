В Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса

В Госдуме приняли постановление о создании комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Как заявил спикер Вячеслав Володин, основная задача комиссии — помочь представителям МСБ во время пандемии коронавируса.

По его словам, все вопросы от малого и среднего предпринимательства будут передавать правительству через координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

Володин добавил, что парламентарии будут работать вместе с профессиональным сообществом. Присоединятся и представители регионов, передаёт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что удмуртское отделение «Опоры России» попросило федеральные субсидии для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей.