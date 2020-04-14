Удмуртское отделение «Опоры России» попросило субсидии для малого бизнеса и ИП
- РИА Новости
Как передаёт интернет-издание «Сусанин», соответствующее письмо направили в головной офис организации.
По словам председателя удмуртского отделения Григория Стрелкова, деловое сообщество предлагает установить государственную безвозвратную субсидию субъектам МСБ и ИП в размере 100% на оплату арендных, лизинговых, кредитных обязательств на три месяца и 60% — на зарплату в период вынужденного простоя.
Потенциальный получатель при этом не должен находиться в стадии банкротства и иметь задолженности по налогам, кредитам и заработной плате на начало апреля.
Также стало известно, что в Калининградской области за льготными кредитами обратились 120 компаний. Первые 13 получат в общей сложности 37 млн рублей, сообщает «Янтарный край».
Средства могут быть направлены на финансирование текущих расходов, в том числе на выплату зарплаты, налогов и оплату аренды.
Бюджет программы льготного кредитования субъектов МСБ в регионе составляет 300 млн рублей.
Ранее в Нижегородской области рассказали о финансовой поддержке бизнеса.