В Нижегородской области рассказали о финансовой поддержке бизнеса

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Первый заместитель главы Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о программе финансовой поддержки бизнеса в регионе.
В Нижегородской области рассказали о финансовой поддержке бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Время Н»

По словам Люлина, одной из утверждённых правительством мер поддержки пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции предприятий является беспроцентный кредит на зарплаты.

«Финансовая помощь на выплату зарплат для пострадавших от эпидемии предпринимателей предусмотрена и на региональном уровне, в рамках областной части мер поддержки экономики. Предприятие может получить компенсации затрат на выплату 13 942,53 рубля в месяц и страховых взносов половине сотрудников, оставшуюся часть оплачивает сам работодатель. Этой же мерой поддержки могут воспользоваться и нижегородцы, которые получили статус самозанятых», — отметил он.

Люлин добавил, что предприниматели также могут рассчитывать на компенсацию 100% затрат на оплату коммунальных услуг, и напомнил, что разработка мер господдержки продолжается как на федеральном, так и на региональном уровне.

Ранее, как сообщало издание kp.ru, в Ленобласти рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса.

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