Министр просвещения разъяснил ситуацию с числом предметов ЕГЭ

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Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, смогут сдавать столько предметов в рамках Единого государственного экзамена, сколько им нужно для поступления.
Министр просвещения разъяснил ситуацию с числом предметов ЕГЭ
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Он отметил, что для поступления в вузы понадобится ЕГЭ. По словам Кравцова, как правило, выпускники, помимо русского языка, сдают не более двух экзаменов. 

«При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», — приводит его слова РИА Новости.

Министр уточнил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов для той или иной специальности.

Также Кравцов объяснил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко о необходимости сдавать два предмета на ЕГЭ были истолкованы неверно.

Ранее Глушко заявил, что школьникам, поступающим в вузы, необходимо будет выбрать два экзамена ЕГЭ в зависимости от вуза, в который они поступают.

Позже в Минобрнауки заявили, что в ведомстве не рассматривали сокращение числа предметов ЕГЭ до двух.

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