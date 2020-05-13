Министр просвещения разъяснил ситуацию с числом предметов ЕГЭ
- АГН «Москва»
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Он отметил, что для поступления в вузы понадобится ЕГЭ. По словам Кравцова, как правило, выпускники, помимо русского языка, сдают не более двух экзаменов.
«При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», — приводит его слова РИА Новости.
Министр уточнил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов для той или иной специальности.
Также Кравцов объяснил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко о необходимости сдавать два предмета на ЕГЭ были истолкованы неверно.
Ранее Глушко заявил, что школьникам, поступающим в вузы, необходимо будет выбрать два экзамена ЕГЭ в зависимости от вуза, в который они поступают.
Позже в Минобрнауки заявили, что в ведомстве не рассматривали сокращение числа предметов ЕГЭ до двух.