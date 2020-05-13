В Минобрнауки не рассматривали сокращение числа предметов ЕГЭ до двух

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Министерство науки и высшего образования России не рассматривало вопрос о сокращении в 2020 году числа предметов для сдачи Единого государственного экзамена до двух. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В Минобрнауки не рассматривали сокращение числа предметов ЕГЭ до двух
  • РИА Новости

«Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало», — приводит сообщение ТАСС.

Также министерство не исключает возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате для маломобильных групп населения.

Минобрнауки уточнило, что решение о форматах и сроках проведения Единого государственного экзамена принимает Рособрнадзор по согласованию с Минпросвещения.

Ранее замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко заявил, что школьникам, поступающим в вузы, необходимо будет выбрать два экзамена ЕГЭ в зависимости от вуза, в который они поступают.

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