В больнице имени Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19

В московской Городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает НТВ.

«В месяц мы будем выполнять около 4000 исследований. Это много, в 2,5—3 раза у нас увеличился поток. Практически сутки здесь мы сидим», — заявила заведующая центральной лабораторией Ирина Скрябина.

Со своей стороны, заведующая отделением лучевой диагностики Виктория Квашнина отметила, что все работают на пределе. По её словам, в сутки выполняется 135—170 исследований, в неделю — около 700.

«С момента открытия 2600 пациентов мы исследовали, будет ещё больше исследований», — добавила она.

Ранее старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й Московской городской клинической больницы Алёна Новикова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с коронавирусом.