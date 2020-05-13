В больнице имени Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19

Короткая ссылка
В московской Городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19.
В больнице имени Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«В месяц мы будем выполнять около 4000 исследований. Это много, в 2,5—3 раза у нас увеличился поток. Практически сутки здесь мы сидим», — заявила заведующая центральной лабораторией Ирина Скрябина.

Со своей стороны, заведующая отделением лучевой диагностики Виктория Квашнина отметила, что все работают на пределе. По её словам, в сутки выполняется 135—170 исследований, в неделю — около 700.

«С момента открытия 2600 пациентов мы исследовали, будет ещё больше исследований», — добавила она.

Ранее старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й Московской городской клинической больницы Алёна Новикова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить