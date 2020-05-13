Во Всероссийском фонде образования прокомментировали ситуацию с ЕГЭ

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал ситуацию с Единым государственным экзаменом в 2020 году.

«Сегодня большая часть выпускников школы сориентированы на поступление в вузы, иначе они бы не пошли учиться в 10—11 классы. Очень мало кто из тех, кто заканчивает школу, захочет получить аттестат и уйти на вольные хлеба», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, при поступлении можно было бы использовать европейскую систему — принимать всех желающих по среднему баллу аттестата и среднему баллу оценок по профильным предметам за три года, после чего по итогам первого-второго семестров определять, кто продолжит обучение.

Со своей стороны, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с kp.ru прокомментировала отмену ОГЭ для девятиклассников. По её словам, экзамен — это скорее мониторинг знаний.

«Те ребята, которые идут в колледжи, поступают на основании среднего балла аттестата, без учёта ОГЭ. А те, кто продолжает в школе учиться, переводятся в следующий класс, и даже если они переходят из одной школы в другую, то они тоже переводятся на основании оценок в их аттестате», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня.