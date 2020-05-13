Во Всероссийском фонде образования прокомментировали ситуацию с ЕГЭ

Короткая ссылка
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал ситуацию с Единым государственным экзаменом в 2020 году.
Во Всероссийском фонде образования прокомментировали ситуацию с ЕГЭ
  • РИА Новости

«Сегодня большая часть выпускников школы сориентированы на поступление в вузы, иначе они бы не пошли учиться в 10—11 классы. Очень мало кто из тех, кто заканчивает школу, захочет получить аттестат и уйти на вольные хлеба», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, при поступлении можно было бы использовать европейскую систему — принимать всех желающих по среднему баллу аттестата и среднему баллу оценок по профильным предметам за три года, после чего по итогам первого-второго семестров определять, кто продолжит обучение.

Со своей стороны, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с kp.ru прокомментировала отмену ОГЭ для девятиклассников. По её словам, экзамен — это скорее мониторинг знаний.

«Те ребята, которые идут в колледжи, поступают на основании среднего балла аттестата, без учёта ОГЭ. А те, кто продолжает в школе учиться, переводятся в следующий класс, и даже если они переходят из одной школы в другую, то они тоже переводятся на основании оценок в их аттестате», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить