Врач рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19

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Врач аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19.
Врач рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19
  • РИА Новости

«На любое внедрение вирусного инфекционного агента обязательно вырабатывается интерферон — это первая линия защиты на вторжение любого вируса при его контакте с клеткой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, специфический иммунитет к коронавирусу подразумевает, что вырабатываются антитела.

В случае с повторными заболеваниями Прокопенко предположил, что либо выработались неэффективные антитела, либо они не выработались вовсе, либо результат исследований был ложноотрицательный или ложноположительный.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.

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