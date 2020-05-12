Врач рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19.

«На любое внедрение вирусного инфекционного агента обязательно вырабатывается интерферон — это первая линия защиты на вторжение любого вируса при его контакте с клеткой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, специфический иммунитет к коронавирусу подразумевает, что вырабатываются антитела.

В случае с повторными заболеваниями Прокопенко предположил, что либо выработались неэффективные антитела, либо они не выработались вовсе, либо результат исследований был ложноотрицательный или ложноположительный.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.