ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен медицинских перчаток

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что ведомство фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток.
ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен медицинских перчаток
  • Pixabay

Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки», — сказал он.

В ряде регионов России начал действовать масочный режим, который запрещает гражданам находиться в ряде мест и пользоваться общественным транспортом без медицинской маски и перчаток. 

Например, подобного рода режим был введён в Москве и Московской области с 12 мая. Аналогичное решение было принято и в Санкт-Петербурге.

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