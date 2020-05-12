ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен медицинских перчаток

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что ведомство фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток.

Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки», — сказал он.

В ряде регионов России начал действовать масочный режим, который запрещает гражданам находиться в ряде мест и пользоваться общественным транспортом без медицинской маски и перчаток.

Например, подобного рода режим был введён в Москве и Московской области с 12 мая. Аналогичное решение было принято и в Санкт-Петербурге.