Назван размер штрафа в Петербурге за нахождение без маски и перчаток
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- РИА Новости
«В соответствии со статьёй 8.6.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» на первый раз штраф составит 4000 рублей, при повторном нарушении — 5000 рублей, при нарушении с использованием транспортного средства — сразу 5000 рублей», — приводит комментарий Интерфакс.
В комитете также напомнили, что под общественными местами также подразумевается уличное пространство, поэтому за нахождение на улице без маски и перчаток граждан могут оштрафовать.
Ранее стало известно, что в Петербурге с 12 мая вводится режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции до 31 мая.