Назван размер штрафа в Петербурге за нахождение без маски и перчаток

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Штраф за нахождение в общественных местах Санкт-Петербурга без маски и перчаток составит от 4000 до 5000 рублей, сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Назван размер штрафа в Петербурге за нахождение без маски и перчаток
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В соответствии со статьёй 8.6.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» на первый раз штраф составит 4000 рублей, при повторном нарушении — 5000 рублей, при нарушении с использованием транспортного средства — сразу 5000 рублей», — приводит комментарий Интерфакс.

В комитете также напомнили, что под общественными местами также подразумевается уличное пространство, поэтому за нахождение на улице без маски и перчаток граждан могут оштрафовать.

Ранее стало известно, что в Петербурге с 12 мая вводится режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции до 31 мая.

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