В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

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Жителей Санкт-Петербурга с 12 мая обяжут носить маски и перчатки в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что до вступления постановления в силу просьба надевать средства индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции до 31 мая.

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