Суд арестовал организатора загоревшегося хосписа в Красногорске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГСУСК по Московской области Ольгу Врадий.
«Организатора хосписа заключили под стражу до 11 июля, до конца окончания следствия», — сказала она.
Пожар в коттеджном посёлке Красногорская Усадьба произошёл в ночь на понедельник, 11 мая. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Хозяин частного хосписа уже полностью признал вину.