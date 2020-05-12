Суд арестовал организатора загоревшегося хосписа в Красногорске

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Суд принял решение отправить под стражу организатора загоревшегося частного хосписа в Красногорске.
Суд арестовал организатора загоревшегося хосписа в Красногорске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГСУСК по Московской области Ольгу Врадий.

«Организатора хосписа заключили под стражу до 11 июля, до конца окончания следствия», — сказала она.

Пожар в коттеджном посёлке Красногорская Усадьба произошёл в ночь на понедельник, 11 мая. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек. 

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Хозяин частного хосписа уже полностью признал вину.

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